Автор интервью с экс-полковником ГРУ, британский журналист Марк Урбан сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли Сергей Скрипаль, отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой.

Автор интервью с экс-полковником ГРУ, британскийжурналист Марк Урбан сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли СергейСкрипаль, отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой.Урбан сообщил, что неоднократно пытался получить доступ к Скрипалю ужепосле инцидента в Солсбери. По словам журналиста, при этом он пользовался темиканалами связи, которые я использовал ранее.Пробовал Марк Урбан связаться и с людьми, которые присматривают заэкс-полковником ГРУ. "Я также обращался время от времени к людям вправительстве, и у меня сложилось впечатление, что он больше не дает интервью",– цитирует журналиста ТАСС. Исходя из этого, можно предположить, чтоисчезновение Сергея связано с тем, что он просто сам не хочет выходитьна связь.Урбансчитает, пресса теперь не сможет пообщаться с экс-полковником ГРУ. Один изисточников сообщил журналисту, что, если Скрипаль захочет сделать заявление, тосделает это через дочь Юлию.Напомним,Марк Урбан взял интервью у Сергея Скрипаляв 2017 году. 4 октября вышла его книга The Skripal Files.Как писали"Дни.ру", племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль опасается за себя исвоих родных после того, как Великобритания "раздула скандал" вокругпроисшествия в Солсбери. Женщина не исключает, что британские спецслужбы могутиспользовать против нее "фанатиков".Сергей и егодочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву. Россиякатегорически отвергает это и настаивает на всестороннем расследовании.