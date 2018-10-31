Автор интервью с экс-полковником ГРУ, британский
журналист Марк Урбан сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли Сергей
Скрипаль, отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой.
Автор интервью с экс-полковником ГРУ, британский
журналист Марк Урбан сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли Сергей
Скрипаль, отравленный в марте с дочерью Юлией в Солсбери, общаться с прессой.
Урбан сообщил, что неоднократно пытался получить доступ к Скрипалю уже
после инцидента в Солсбери. По словам журналиста, при этом он пользовался теми
каналами связи, которые я использовал ранее.
Пробовал Марк Урбан связаться и с людьми, которые присматривают за
экс-полковником ГРУ. "Я также обращался время от времени к людям в
правительстве, и у меня сложилось впечатление, что он больше не дает интервью",
– цитирует журналиста ТАСС. Исходя из этого, можно предположить, что
исчезновение Сергея связано с тем, что он просто сам не хочет выходить
на связь.
Урбан
считает, пресса теперь не сможет пообщаться с экс-полковником ГРУ. Один из
источников сообщил журналисту, что, если Скрипаль захочет сделать заявление, то
сделает это через дочь Юлию.
Напомним,
Марк Урбан взял интервью у Сергея Скрипаля
в 2017 году. 4 октября вышла его книга The Skripal Files.
Как писали
"Дни.ру", племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль опасается за себя и
своих родных после того, как Великобритания "раздула скандал" вокруг
происшествия в Солсбери. Женщина не исключает, что британские спецслужбы могут
использовать против нее "фанатиков".
Сергей и его
дочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву. Россия
категорически отвергает это и настаивает на всестороннем расследовании.