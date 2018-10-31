Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске рассыпался в любезностях перед представителем Госдепа США Аароном Уэссом Митчеллом. Несмотря на то, что любые шашни батьки с Западом в Москве воспринимают крайне нервно, некоторые эксперты поспешили успокоить россиян.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске рассыпался влюбезностях перед представителем Госдепа США Аароном УэссомМитчеллом. Несмотря на то, что любые шашни батьки с Западом в Москвевоспринимают крайне нервно, некоторые эксперты поспешили успокоитьроссиян.беседе с американским гостем Лукашенко заявил, что возлагает особыенадежды на развитие отношений двух стран. По мнению политологаАлександра Зимовского, подобные слова белорусский лидер мог сказатьлюбому из собеседников. Именно поэтому, уверяет эксперт, не стоитвоспринимать это как движение братской республики в сторону СоединенныхШтатов.Зимовскийподчеркнул, что не стал бы интерпретировать заявления Лукашенко каквыпад в адрес России. "Это скорее реверанс, политес, желаниепонравиться", – пояснил аналитик в эфире НСН.Крометого, заметил политолог, белорусский лидер сам по себе "оченьгостеприимный человек" и всегда говорит о союзнических отношения ипартнерстве со своими собеседниками. "И не важно, кто приезжает – этомог быть Муаммар Каддафи когда-то, а теперь представительГосдепартамента США, а до этого – Владимир Владимирович Путин", -полагает Зимовский.американским посланником Лукашенко встречался в рамках заседанияосновной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходитв Минске с 30 октября по 1 ноября. Как заявил белорусский лидер, приездМитчелла – символ потепления в отношениях между двумя странами.Особообращают на себя внимание слова Лукашенко о том, что Минск станет"самым надежным и честным партнером Вашингтона". А далее главагосударств изрек совсем недвусмысленное: "Если мы договоримся и вБелоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".Значитли это, что Лукашенко готов выполнить просьбу США – даже в ущербинтересам Белоруссии? А в интересах соседней республики, как известно, -крепкие, союзнические отношения с Россией во всех сферах.