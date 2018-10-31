Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила с бывшим супругом, американским продюсером Тревором Энгельсоном, договор о беременности перед тем, как узаконить с ним отношения. Об этом рассказал их близкий друг в интервью одному из британских изданий.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила с бывшим супругом, американским продюсером Тревором Энгельсоном, "договор о беременности" перед тем, как узаконить с ним отношения. Об этом рассказал их близкий друг в интервью одному из британских изданий.В случае беременности Тревор должен был обеспечить ей роскошную жизнь: оплачивать услуги персонального тренера и диетолога для того, чтобы она всегда могла быть в идеальной форме. Меган боялась, что рождение ребенка может испортить ее карьеру. Кроме того, Энгельсон должен был нанять няню их будущему ребенку. Маркл была решительно настроена, и Тревору ничего не оставалось, как согласиться. Этот договор был неофициальным, будущие супруги подписали его от руки."Разговор о договоре зашел, когда они уже планировали завести семью в ближайшем будущем. Меган знает, что в ее семье женщины склонны к полноте, и потому всегда боялась набрать лишний вес, особенно она беспокоилась, что это может повлиять на ее карьеру. Ведь каждый раз когда Маркл набирает лишние килограммы, это сразу отражается на ее лице. Она хотела быть уверена, что всегда будет готова к съемкам. Меган потребовала, чтобы у нее были личный тренер и диетолог во время беременности и после. Я уверен, что они обсуждали возможность нанять няню, но все внимание было направлено на ее здоровье и вес", – рассказал анонимный источник.Маркл и Энгельсон познакомились в 2004 году еще до того, как Меган приобрела популярность благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". Они встречались шесть лет до помолвки в 2010 году. Спустя год состоялась небольшая свадебная церемония на Ямайке, куда были приглашены около ста гостей. Но скоро их отношения стали напряженными: Маркл уехала на съемки в Канаду, а Тревор продолжал жить в их доме в Лос-Анджелесе. Летом 2013 года пара рассталась. В качестве причины развода бывшие возлюбленные указали "непримиримые разногласия".