Мексика намерена развивать сотрудничество с Россией и называет это одним из своих приоритетов. С таким заявлением выступил новоизбранный мексиканский президент Андрэс Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика намерена развивать сотрудничество с Россией и называет это одним из своих приоритетов. С таким заявлением выступил новоизбранный мексиканский президент Андрэс Мануэль Лопес Обрадор.В свою очередь, посол нашей страны Виктор Коронелли отметил, что для России Мексика всегда была одним из главных партнеров в Латинской Америке. Власти Мексики уже рассматривают проект по отмене виз между двумя странами, передает телеканал "Россия 24".