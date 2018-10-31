Вдова известного актера Спартака Мишулина приходит в себя после перенесенного инсульта. Ее дочь Карина винит во всем Тимура Еремеева, объявившего себя наследником артиста, и призывает самозванца покаяться.

Вдова известного актера Спартака Мишулина приходит в себяпосле перенесенного инсульта. Ее дочь Карина винит во всем Тимура Еремеева,объявившего себя наследником артиста, и призывает самозванца покаяться.Тимур Еремеев выступает в многочисленных ток-шоу, называясебя сыном Мишулина, и даже установил с помощью ДНК-теста свое родство соСпартаком Васильевичем. Однако семья актера – дочь Карина и вдова Валентина Константиновна– не раз заявляли, что результаты были подделаны.Шумиха вокруг Спартака Мишулина негативно сказалась наздоровье его вдовы. Валентина Константиновна попала в больницу с инсультом Ксчастью, благодаря своевременной помощи врачей женщину не парализовало."Конечно, она еще не совсем оправилась. Но мы делаемвсе возможное, чтобы ее реабилитация проходила быстрее. Она дышит свежимвоздухом, много времени отдыхает, мы ограждаем ее от нервной информации",– рассказала Карина.Карина уверена, что вся информация, которую Тимур узнал оСпартаке Васильевиче, была взята из ее интервью. "Еремеев никак не хочетуспокоиться. Видимо, еще не все заработал. Кому он что постоянно доказывает? Онуже нелеп и смешон. Боюсь за его психику", – сказала Мишулина изданию StarHit. Она призывает Еремееваостановиться и покаяться в своей лжи – и в том ущербе, который он нанес семьеактера.ДНК-тест, сделанный в студии ТВ, был сфабрикован – подтверждающиеэто документы у Карины на руках. В то же время, уверена дочь Мишулина, сценарийшоу буквально зазомбировал людей, поэтому теперь они не слышат правду. Зрителяминтереснее растоптать законную семью, которая отстаивает честь любимогочеловека, а самозванца сделать героем, возмущается актриса. Судебныеразбирательства пока не завершены.