Колумбийка Юди Пинеда оставила монастырь ради карьеры в порно. Девушка уверена, что в этом нет ничего зазорного и продолжает исправно посещать церковные службы.

Колумбийка Юди Пинеда оставила монастырь ради карьеры впорно. Девушка уверена, что в этом нет ничего зазорного и продолжает исправнопосещать церковные службы.Рассказ о жизни в монастыре Юди Пинеда услышала из устмонахинь. Когда девочке было 10 лет, те пришли в школу городка Итуанго.Послушав их, Юди решила, что это ее призвание – и отправилась послушницей вмонастырь. По ее словам, там она "чувствовала себя счастливой".Когда же девочка подросла, то влюбилась в одного изпреподавателей. Юди поняла, что не сможет на всю жизнь отказаться от мужчин.Она ушла из монастыря и устроилась на работу в одну из компаний в городеМедельин.Там ее и нашел порноделец, набиравший вебкам-моделей длясвоего сайта для взрослых. Хуан Бустос предложил ей пройти кастинг и пообещалвесьма неплохой заработок. Священник Пинеды пытался отговорить бывшуюпослушницу – но безуспешно.Юди Пинеда не видит ничего предосудительного в своей работе,называет ее "достойной и артистичной". А церковь она посещаетрегулярно – уж воскресную службу порномодель никогда не пропускает.Ранее Дни.Ру писали о том, как уроженка английского города Вустера, 27-летняя Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой после того, как сменила профессию. Девушка призналась, что у нее наконец-то появилось время на семью.Стюардесса British Airways уволилась с работы, чтобы стать порнозвездой веб-эфиров. Британка говорит, что устала от постоянного напряжения. Лора летала около двух лет, но из-за образа жизни, который приходится вести стюардессе, все время чувствовала себя уставшей и часто болела. Зато теперь она чувствует себя прекрасно.