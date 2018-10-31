Колумбийка Юди Пинеда оставила монастырь ради карьеры в
порно. Девушка уверена, что в этом нет ничего зазорного и продолжает исправно
посещать церковные службы.
Колумбийка Юди Пинеда оставила монастырь ради карьеры в
порно. Девушка уверена, что в этом нет ничего зазорного и продолжает исправно
посещать церковные службы.
Рассказ о жизни в монастыре Юди Пинеда услышала из уст
монахинь. Когда девочке было 10 лет, те пришли в школу городка Итуанго.
Послушав их, Юди решила, что это ее призвание – и отправилась послушницей в
монастырь. По ее словам, там она "чувствовала себя счастливой".
Когда же девочка подросла, то влюбилась в одного из
преподавателей. Юди поняла, что не сможет на всю жизнь отказаться от мужчин.
Она ушла из монастыря и устроилась на работу в одну из компаний в городе
Медельин.
Там ее и нашел порноделец, набиравший вебкам-моделей для
своего сайта для взрослых. Хуан Бустос предложил ей пройти кастинг и пообещал
весьма неплохой заработок. Священник Пинеды пытался отговорить бывшую
послушницу – но безуспешно.
Юди Пинеда не видит ничего предосудительного в своей работе,
называет ее "достойной и артистичной". А церковь она посещает
регулярно – уж воскресную службу порномодель никогда не пропускает.
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