Сеть городских кинотеатров МосКино запускает бесплатные показы архивных кинолент из своего фонда. Эта коллекция - вторая по величине после Госфильмофонда, она насчитывает более 4500 картин, которые выходили в советский и российский прокат с 1932 по 2010 годы.

Сеть городских кинотеатров "МосКино" запускает бесплатные показы архивных кинолент из своего фонда. Эта коллекция — вторая по величине после Госфильмофонда, она насчитывает более 4500 картин, которые выходили в советский и российский прокат с 1932 по 2010 годы.В собрании "МосКино" есть редкие фестивальные ленты, в том числе работы Эйзенштейна, Куросавы, Формана и Феллини. Бесплатные показы будут проходить несколько раз в месяц в 12 кинотеатрах сети. Стартует проект в начале ноября.