Водитель газели погиб на месте происшествия

Водитель газели погиб на месте происшествияРегиональная транспортная прокуратура устроила проверку из-за гибели водителя газели. Происшествие случилось поздним вечером 29 октября на Горьковской железной дороге.На регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Теша грузовой поезд протаранил машину «Соболь». Водитель автомобиля погиб на месте аварии. Также из-за ДТП в пути пришлось задержать 3 пассажирских поезда.На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение водителя газели правил дорожного движения. Он неудачно попытался проехать переезд на красный свет.Владимирский транспортный прокурор взял на контроль ход доследственной проверки.