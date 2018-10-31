Шоумен Рустам Солнцев высказался об истории отношений экс-участницы Дома-2 и французского бизнесмена Пьера Андюрана. Он вступился за Викторию Боню.

Шоумен Рустам Солнцев высказался об историиотношений экс-участницы "Дома-2"и французского бизнесмена Пьера Андюрана. Он вступился за Викторию Боню.Скандал разгорелсяиз-за того, что Андюран после расставания с рассказал журналистам много неприятных фактов оботношениях со знаменитостью. В частности, мужчина заявлял, что Виктория встречалась с мужчинами за деньги.Рустам Солнцевпосоветовал экс-участнице телестройки больше не связываться с такими мужчинами,как Пьер, которые рушат ее красивую легенду. Несмотряна то. Что шоумен не поддерживает бизнесмена, он иронически относится к образужизни Бони.Солнцев недоумевает,зачем Андюран "вывалил" вывалил прессе всю информацию. "Может, пора завязыватьс этим имиджем "Я богачка, а вы тут все валяетесь"? Тем более, что этот Пьерназвал тебя человеком, который живет чуть ли не на МРОТ. Нафиг таких мужиков,которые разрушают твою легенду, которую ты долго создавала", – цитирует Солнцева. Также Рустам отметил, что всегда готов поговоритьс по душам.Ранее Виктория в шуткузаявила, что встречалась с миллиардером за деньги. Однако мужчина воспринял ееслова всерьез и обрушился на нее с критикой. Позже Боня и Андюран помирились. Миллиардеру хватило духу признать, что он виноват перед россиянкой.