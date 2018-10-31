Шоумен Рустам Солнцев высказался об истории
отношений экс-участницы Дома-2
и французского бизнесмена Пьера Андюрана. Он вступился за Викторию Боню.
Шоумен Рустам Солнцев высказался об истории
отношений экс-участницы "Дома-2"
и французского бизнесмена Пьера Андюрана. Он вступился за Викторию Боню.
Скандал разгорелся
из-за того, что Андюран после расставания с рассказал журналистам много неприятных фактов об
отношениях со знаменитостью. В частности, мужчина заявлял, что Виктория встречалась с мужчинами за деньги.
Рустам Солнцев
посоветовал экс-участнице телестройки больше не связываться с такими мужчинами,
как Пьер, которые рушат ее красивую легенду. Несмотря
на то. Что шоумен не поддерживает бизнесмена, он иронически относится к образу
жизни Бони.
Солнцев недоумевает,
зачем Андюран "вывалил" вывалил прессе всю информацию. "Может, пора завязывать
с этим имиджем "Я богачка, а вы тут все валяетесь"? Тем более, что этот Пьер
назвал тебя человеком, который живет чуть ли не на МРОТ. Нафиг таких мужиков,
которые разрушают твою легенду, которую ты долго создавала", – цитирует Солнцева
. Также Рустам отметил, что всегда готов поговорить
с по душам.
Ранее Виктория в шутку
заявила, что встречалась с миллиардером за деньги. Однако мужчина воспринял ее
слова всерьез и обрушился на нее с критикой. Позже Боня и Андюран помирились. Миллиардеру хватило духу признать, что он виноват перед россиянкой.