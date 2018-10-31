Индонезийские военные нашли фюзеляж потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, По словам главы индонезийских вооруженных сил Хади Тьяджанто, найденный обломок, вероятнее всего, был частью корпуса лайнера рейса JT610.

Индонезийские военные нашли фюзеляж потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air, По словам главы индонезийских вооруженных сил Хади Тьяджанто, найденный обломок, вероятнее всего, был частью корпуса лайнера рейса JT610.Девятьсот человек продолжают поиски в Яванском море черные ящики разбившегося Boeing737, сообщает телеканал "Россия 24". Самолет исчез с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На его борту было 189 человек. Все они погибли.Индонезийские власти отказываются что-либо говорить о причинах катастрофы самолета до расшифровки черных ящиков. 30 октября с помощью гидролокаторов предположительное их местонахождение было обнаружено. Черные ящики лежат на глубине 35 метров. Заместитель начальника Национальной группы по безопасности транспорта Индонезии Харье Сатмик заявил, что 31 октября за обнаруженными черными ящиками разбившегося лайнера спустятся водолазы.