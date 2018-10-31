Ученые из Медицинского центра Шарите (Германия)
сделали важное открытие. Они установили, что вмешаться в генетический код
человека и продлить жизнь мешает иммунная система.
Ученые из Медицинского центра Шарите (Германия)
сделали важное открытие. Они установили, что вмешаться в генетический код
человека и продлить жизнь мешает иммунная система.
Специалисты
обнаружили, что во время так называемого редактирования генов иммунные клетки
начинают реагировать на внедрение белка Cas9, как на вражеский объект. Этот
белок является частью инструмента в процессе ДНК-редактирования.
Иммунитет
человека включает защитный механизм, который сводит на нет усилия по изменению
генетической структуры. Именно эта особенность организма не позволяет появиться
на свет не подверженного заболеваниям человека, сообщает журнал Nature Medicine.
Теперь ученые разрабатывают модифицированную
технологию, которая поможет избежать нежелательной иммунной реакции. По их мнению, такой шаг, позволит упростить
генетическое вмешательство в организм.
Ранее американские
ученые научились определять продолжительность жизни, основываясь на
генетических данных. Специалисты изучили главные генетические факторы, которые
отвечают за продолжительность жизни и риск появления возрастных заболеваний.
Напомним, специалисты
из Каролинского института Швеции выяснили, что приводит к старению мышц.
Оказалось, причина в накоплении мутаций в стволовых клетках.