Ученые из Медицинского центра Шарите (Германия) сделали важное открытие. Они установили, что вмешаться в генетический код человека и продлить жизнь мешает иммунная система.

Ученые из Медицинского центра Шарите (Германия)сделали важное открытие. Они установили, что вмешаться в генетический кодчеловека и продлить жизнь мешает иммунная система.Специалистыобнаружили, что во время так называемого редактирования генов иммунные клеткиначинают реагировать на внедрение белка Cas9, как на вражеский объект. Этотбелок является частью инструмента в процессе ДНК-редактирования.Иммунитетчеловека включает защитный механизм, который сводит на нет усилия по изменениюгенетической структуры. Именно эта особенность организма не позволяет появитьсяна свет не подверженного заболеваниям человека, сообщает журнал Nature Medicine.Теперь ученые разрабатывают модифицированнуютехнологию, которая поможет избежать нежелательной иммунной реакции. По их мнению, такой шаг, позволит упроститьгенетическое вмешательство в организм.Ранее американскиеученые научились определять продолжительность жизни, основываясь нагенетических данных. Специалисты изучили главные генетические факторы, которыеотвечают за продолжительность жизни и риск появления возрастных заболеваний.Напомним, специалистыиз Каролинского института Швеции выяснили, что приводит к старению мышц.Оказалось, причина в накоплении мутаций в стволовых клетках.