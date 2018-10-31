Евросоюз и США несут ответственность за то, что украинские власти не выполняют Минские договоренности. Об этом заявил, выступая на заседании Совета безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя.

Евросоюз и США несут ответственность за то, что украинские власти не выполняют минские договоренности. Об этом заявил, выступая на заседании Совета безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя."В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы, — ЕС и США, — приводит слова Небензи телеканал "Россия 24". — Они твердят нам, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. А поскольку их не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать не выполнять. Поскольку расплачиваться будет Россия, Киев с удовольствием этим пользуется".Василий Небензя также отметил, что проведение выборов в Донецке и Луганске, которые как раз и обсуждает Совбез, не нарушают минских договоренностей. Российский постпред подчеркнул: эти выборы не имеют отношения к процессу урегулирования. В документе, под которым поставила подписи нормандская четверка, идет речь о муниципальных выборах. А 11 ноября в Донецке и Луганске изберут глав республик и депутатов. "Людям нужно обеспечивать жизнедеятельность региона в условиях блокады Киевом", — подчеркнул Небензя.