Проверили безопасность нерегулируемых пешеходных переходов. Активисты общероссийского народного фронда совместно с дорожными полицейскими проинспектировали «зебры» вблизи владимирских школ. Картина далеко не радужная. По информации общественных контролёров, переходы около 33 образовательных учреждений не соответствуют нормативам, а где-то они и вообще отсутствуют. Причём эти цифры ещё 2016 года. И каждый год данные мониторинга общественники отправляют чиновникам.

Проверили безопасность нерегулируемых пешеходных переходов. Активисты общероссийского народного фронда совместно с дорожными полицейскими проинспектировали зебры вблизи владимирских школ. Картина далеко не радужная. По информации общественных контролёров, переходы около 33 образовательных учреждений не соответствуют нормативам, а где-то они и вообще отсутствуют. Причём эти цифры ещё 2016 года. И каждый год данные мониторинга общественники отправляют чиновникам.Сергей Федяев, активист проекта ОНФ Карта убитых дорог: "Мы получаем письма о том, что будут учтены наши замечания и включены в план мероприятий на 2018 год и устранены будут недостатки, но мы увидели отрицательную картину. Там камень не лежал, ничего не сделано! Мы, к сожалению, от власти не видим план мероприятий или дорожную карту, которую они должны были разработать по устранению этих недостатков"Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В текущем году выдано более 150 предписаний на устранение различных недостатков. Большинство из них выполняется. Тем не менее с начала года составлено более 40 административных материалов на должностных и юридических лиц за невыполнение предписаний, либо за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, которые могли способствовать совершению того или иного происшествия".Между тем недостаточная работа в этом направлении приводит к гибели пешеходов, в том числе и детей. По статистике за 9 месяцев этого года только во Владимире на пешеходных переходах произошло 67 ДТП в которых 2 человека погибли и 66 получили травмы.