Сообщается, что Елене Воробей вызвали скорую помощь. Якобы артистка жаловалась на боли в сердце и упала в обморок.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-10-2018-novoe-neschaste-elena-vorobej-poteryala-soznanie-iz-za-problem-s-serdcem.html" target="_blank">Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем</a> - Сообщается, что Елене Воробей вызвали скорую помощь. Якобы артистка жаловалась на боли в сердце и упала в обморок.
[url=http://33live.ru/novosti/31-10-2018-novoe-neschaste-elena-vorobej-poteryala-soznanie-iz-za-problem-s-serdcem.html]Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем[/url] - Сообщается, что Елене Воробей вызвали скорую помощь. Якобы артистка жаловалась на боли в сердце и упала в обморок.