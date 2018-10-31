Приостановка выдачи новых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), штрафы за отсутствие ОСАГО, борьба с борщевиком и многое другое. Дни.ру узнали, как новые законы изменят жизнь россиян с началом последнего осеннего месяца.

Приостановкавыдачи новых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), штрафыза отсутствие ОСАГО, борьба с борщевиком и многое другое. "Дни.ру"узнали, как новые законы изменят жизнь россиян с началом последнего осеннегомесяца.Временно со старым полисом1 ноября приостанавливается выдача полисов обязательно медицинскогострахования нового образца. Старые продолжат действовать на всейтерритории страны, медицинская помощь по ним будет оказываться в полном объеме, поспешили успокоить граждан в Фонде ОМС.Волноваться не стоит: возобновитьвыдачу новых полисов планируют с 1 января следующего года. Чтобы податьзаявление на смену документа, гражданину необходимо посетитьобслуживающую его медицинскую организацию.В случае, если не устраиваетработа самой страховой организации, то ее тоже можно поменять. Носделать это допускается лишь раз в год. Если гражданин не успел подать документы на замену полиса или страховой организации, то ему придется ждать следующего года.Штрафы за отсутствие зимней резины и ОСАГОНовые законы повлияют и на автомобилистов. Жителям столицы, неоформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. На дорогах устанавливаютсяспециальные камеры, способные распознать автомобиль без страховки.Нововведение будет изначально реализовано в Москве и области, а затемраспространится на другие регионы.По новому законодательству сумма штрафа может составить около 800 рублей. Ограничений на их количество не предусматривается. По сути, получить штраф автомобилист без ОСАГО может каждый раз, когда попадает в поле зрения камеры.Поданным Российского союза автостраховщиков сейчас без страховки в Москвеездят около 6% автомобилистов. Планируется, что изменения в законсподвигнут их оформить полисы ОСАГО.Крометого, с 11 ноября вступают в силу поправки относительно техническогорегламента Таможенного союза. Они предполагают запрет на летнюю резину взимний период. Мера коснется "легковушек" и грузовых автомобилей массойдо 3,5 тонн.Госзакупки обновятсяИзмененияс ноября ждут и представителей малого и среднего бизнеса. С началомпоследнего осеннего месяца начнет работу единый портал для малыхгосзакупок – до 400 тысяч рублей для муниципальных, образовательных, спортивных организаций, а также до 100 тысяч рублей для медучреждений.Платформаначала работать в тестовом режиме с лета этого года. Как говорится всопроводительном документе, опубликованном на сайте правительства,нововведение призвано расширить возможности бизнеса предлагать своитовары и услуги государственным заказчикам. В кабмине рассчитывают, чтоновый агрегатор позволит покупателю найти предложение с оптимальнымсоотношением цены и качества.За борщевик накажут рублемноября владельцам дач и земельных участков в Московской области стоитзадуматься о состоянии своих угодий. По новому закону, за землю, поросшейборщевиком, физическим лицам придется заплатить штрафы от двух тысячрублей, а организациям – до миллиона.Поданным правительства региона, в Подмосковье ядовитым сорняком зарослооколо 32 тысяч гектаров. Только в этом году на борьбу с растением властиобласти потратили порядка 300 миллионов рублей. Распространение сорнякав правительстве Подмосковья объяснили большим количеством заброшенныхугодий. Новая мера, уверены чиновники, будет стимулировать владельцевзаботиться о своей земле.Работать на стройках станет безопаснееС 1 ноября вступают в силу изменения в законодательство об охране труда на объектах строительства. По новым правилам работодатели должны проводить спецоценкуусловий труда. В случае признания их вредными или опасными,строительная компания обязана принять меры для исправления ситуации.Кроме того, руководители теперь должны организовывать бесплатную доставкусотрудников до стройки по заранее утвержденному маршруту.