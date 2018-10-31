В 13-дюймовые MacBook Air, которые были представлены накануне, установлены процессоры, позволяющие им работать дольше любого другого макбука. На презентации в Apple говорили, что новые модели оснащены процессорами Intel Core i5 с тактовой частотой 1,6 гигагерца (в режиме Turbo Boost — до 3,6 ГГц) и графикой UHD Graphics 617, однако эта конфигурация не совпадает ни с одним чипом 8-го поколения, официально анонсированным Intel.

В 13-дюймовые MacBook Air, которые были представлены накануне, установлены процессоры, позволяющие им работать дольше любого другого "макбука". На презентации в Apple говорили, что новые модели оснащены процессорами Intel Core i5 с тактовой частотой 1,6 гигагерца (в режиме Turbo Boost — до 3,6 ГГц) и графикой UHD Graphics 617, однако эта конфигурация не совпадает ни с одним чипом 8-го поколения, официально анонсированным Intel.Позднее Intel добавила этот чипсет в базу знаний по своим продуктам ARK: им оказался 7-ваттный Core i5-8210Y Amber Lake Y-серии с низким уровнем энергопотребления. Оснастив им новый "макбук", Apple смогла добиться существенного увеличения времени автономной работы: пользователи могут 12 часов просматривать сайты или воспроизводить в iTunes фильм на протяжении 13 часов.В среднем, устройство работает на 1–3 часа дольше, чем 12-дюймовая модель и Pro. Более того, Y-серия более производительна, чем прошлое поколение MacBook Air с чипами Broadwell, пишет AnandTech.”Новый MacBook Air в корпусе из вторсырья обойдется в 105 000 рублей читайте такжеНовая модель MacBook Air была представлена 30 октября. "Макбук" комплектуется Retina-экраном (2560х1600 пикселей), двумя портами USB-C и сканером отпечатков Touch ID. Модель в самой доступной комплектации (2-ядерный чип Intel Core i5 и 8 гигабайт оперативной памяти) будет продаваться в России за 104 990 рублей.