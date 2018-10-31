Олег Кононов в ближайшее время может покинуть пост главного тренера тульского Арсенала и занять аналогичный пост в московском Спартаке. Стало известно имя вероятного преемника Кононова в тульской команде.

Олег Кононов в ближайшее время может покинуть пост главного тренера тульского "Арсенала" и занять аналогичный пост в московском "Спартаке". Стало известно имя вероятного преемника Кононова в тульской команде.Как сообщает сайт Чемпионат.com со ссылкой на комментатора Нобеля Арустамяна, новым тренером туляков станет бывший полузащитник сборной России, ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", "Зенита" и "Крыльев Советов" Игорь Семшов. В прошлом сезоне Игорь Петрович уже работал в "Арсенале" помощником главного тренера Миодрага Божовича. В настоящее время 48-летний специалист возглавляет клуб второго дивизиона "Химик" (Новомосковск).В среду "Арсенал" проведет матч 1/8 финала Кубка России с грозненским "Ахматом". Руководить туляками будет Олег Кононов, отправившийся с командой в Грозный.