ЛДПР в большой региональной политике. В нынешнем созыве Законодательного Собрания четыре представителя либерально-демократической партии. В прошлом было только два. Поможет ли это соколам Жириновского продвигать свои законодательные инициативы, и с каких направлений планируют начать? Эти вопросы зададим депутату ЗакСобрания, председателю областной фракции ЛДПР Сергею Корнишову. Сегодня он гость в студии 6 канала.
ЛДПР в большой региональной политике. В нынешнем созыве Законодательного Собрания четыре представителя либерально-демократической партии. В прошлом было только два. Поможет ли это "соколам Жириновского" продвигать свои законодательные инициативы, и с каких направлений планируют начать? Эти вопросы зададим депутату ЗакСобрания, председателю областной фракции ЛДПР Сергею Корнишову. Сегодня он гость в студии 6 канала.