× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/31-10-2018-ob-ekologii-i-obrashheniyax-grazhdan.html" target="_blank">Об экологии и обращениях граждан</a> - ЛДПР в большой региональной политике. В нынешнем созыве Законодательного Собрания четыре представителя либерально-демократической партии. В прошлом было только два. Поможет ли это соколам Жириновского продвигать свои законодательные инициативы, и с каких направлений планируют начать? Эти вопросы зададим депутату ЗакСобрания, председателю областной фракции ЛДПР Сергею Корнишову. Сегодня он гость в студии 6 канала.