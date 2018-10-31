Джеймс Уайти Балджер, один из самых известных и опасных гангстеров США, убит в тюрьме. Он отбывал там пожизненное заключение.

Джеймс "Уайти" Балджер, один из самых известных и опасных гангстеров США, убит в тюрьме. Он отбывал там пожизненное заключение.В семидесятых и восьмидесятых годах Балджер возглавлял ирландскую банду Winter Hill Gang в Бостоне, передает РИА Новости. Он был признан виновным в 11 убийствах и в 2013 году был помещен за решетку. При аресте у него были конфискованы драгоценности, коллекции одежды, посуда, бытовая техника. Вещи были проданы с молотка, а средства передали семьям, пострадавшим от действий главаря бостонской мафии.89-летний гангстер был найден убитым в тюрьме "Хазлтон" (Западная Виргиния). В его убийстве подозревают другого заключенного, который также имеет связи с мафией.Считается, что Балджер был прототипом босса ирландской мафии Фрэнка Костелло – героя фильма "Отступники" Мартина Скорсезе. До своего ареста гангстер фигурировал в списке 10 главных непойманных преступников: американские спецслужбы искали его по всему миру, обещая за помощь в расследовании два миллиона долларов.