В Сети появилось видео, снятое в одном из ресторанов Киева. Две девушки с претензиями вывели из себя официантов, которые принесли им торт. Посетительницы на них кричат, доказывая, что им нужен салат, а не торт. В результате официант опускает торт прямо в лицо одной из посетительниц.

В Сети появилось видео, снятое в одном из ресторанов Киева. Две девушки "с претензиями" вывели из себя официантов, которые принесли им торт.Посетительницы на них кричат, доказывая, что им нужен салат, а не торт. В результате официант "опускает" торт прямо в лицо одной из посетительниц, затем достается и второй.Очевидец, который сидел за соседним столиком, снял инцидент на видео и выложил его в своем "Инстаграме"."Смех и грех", — пишет автор видео и добавляет, что в данном случае он на стороне официантов.Впрочем, в комментариях к этому видео пользователи предполагают, что эта ресторанная сценка на самом деле была постановочной.