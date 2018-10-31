Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО совместно с УОД ГУ МВД России по г. Москве пресечен факт незаконной реализации икры рыб осетровых пород...

"Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО совместно с Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве пресечен факт незаконной реализации икры рыб осетровых пород", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции задержан 41-летний житель Московской области при продаже банки икры объемом 0,5 кг. Данный товар изъят. Исследованием установлено, что содержимое является икрой амурского осетра, который относится к особо ценным видам водных биоресурсов", - рассказала Ирина Волк.Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ."В ходе обыска по месту жительства задержанного и осмотра его автомобиля обнаружено около 50 килограммов черной икры. Изъятое направлено на экспертизу. Проводятся следственные действия", - добавила официальный представитель ведомства.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк