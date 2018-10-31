Полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили на юго-востоке столицы аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация об одной из аптек в районе Марьино, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта. В ходе проверки данной аптеки полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.Также на прилегающей к аптеке территории обнаружены шприцы, вата и пустые упаковки от лекарственных препаратов, используемых наркозависимыми лицами.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», в рамках которого проводится административное расследование.Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве