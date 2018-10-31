31 октября прошел матч 1/8 финала Кубка России по футболу между Оренбургом и Тюменью. Встреча состоялась на стадионе Газовик. Хозяева поля обыграли тюменскую команду со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

31 октября прошел матч 1/8 финала Кубка России по футболу между "Оренбургом" и "Тюменью". Встреча состоялась на стадионе "Газовик". Хозяева поля обыграли тюменскую команду со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.На 32-й минуте первого тайма полузащитник Алексей Сутормин вывел "Оренбург" вперед, реализовав пенальти. Этот гол оказался единственным в матче. Футболисты "Тюмени" пытались отыграться, однако надежная игра вратаря хозяев поля Александра Довбни не позволила гостям сравнять счет.В четвертьфинале "Оренбург" встретится с победителем матча между грозненским "Ахматом" и тульским "Арсеналом", который состоится 31 октября в 19:30 по московскому времени.