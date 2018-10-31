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<a href="http://33live.ru/novosti/31-10-2018-orlovoj-nashli-rabotu-v-schetnoj-palate.html" target="_blank">Орловой нашли работу в Счетной палате?</a> - Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты РФ. Об этом «Известиям» сообщил источник в администрации президента. Издание также сообщает, что сама Орлова на вопрос о грядущем назначении в Счетную палату ответила, что не знает и не в курсе. Этой осенью в отставку ушло 15 губернаторов. Всем им нашли новые места. Накануне президент России Владимир Путин встретился с ними в Кремле.