Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты РФ. Об этом «Известиям» сообщил источник в администрации президента. Издание также сообщает, что сама Орлова на вопрос о грядущем назначении в Счетную палату ответила, что не знает и не в курсе. Этой осенью в отставку ушло 15 губернаторов. Всем им нашли новые места. Накануне президент России Владимир Путин встретился с ними в Кремле.
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
может стать аудитором Счетной палаты РФ. Об этом Известиям сообщил источник в администрации президента. Издание также сообщает, что сама Орлова на вопрос о грядущем назначении в Счетную палату ответила, что "не знает и не в курсе". Этой осенью в отставку ушло 15 губернаторов. Всем им нашли новые места. Накануне президент России Владимир Путин встретился с ними в Кремле. Напомним, в нашем регионе Орлова проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. После инаугурации нового губернатора, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия попросила Счетную палату РФ провести полный аудит деятельности администрации Владимирской области, чтобы понимать, в каком состоянии регион остался после прежнего Губернатора Орловой. И теперь, возможно, сама Орлова и будет работать аудитором Счетной палаты РФ.