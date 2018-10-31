Один человек погиб, восемь получили различные травмы в результате массовой аварии в Липецке. Очевидец снял на видео последствия ДТП.

Один человек погиб, восемь получили различные травмы в результате массовой аварии в Липецке. Очевидец снял на видео последствия ДТП.Инцидент произошел около 06:20 в среду, 31 октября, на Лебедянском мосту. По предварительным данным, виновником аварии стал вылетевший на встречную полосу водитель легковушки. С кем именно он столкнулся, не уточняется, но в течение 30 минут в остановившиеся машины врезались еще четыре транспортных средства, в том числе автобус.Погибшим оказался один из водителей, который вышел осмотреть повреждения, но был сбит попутной машиной. Травмы получили восемь человек, об их состоянии ничего не сообщается.Движение из Липецка в Лебедянь полностью перекрыто, по направлению к областному центру работает только одна полоса.