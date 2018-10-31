Взаимоотношения певицы Светланы Лободы и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна вновь заинтересовали общественность. Поклонники теряются в догадках, действительно ли между звездами есть что-то большее чем дружба.

Взаимоотношения певицы Светланы Лободы и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна вновь заинтересовали общественность. Поклонники теряются в догадках, действительно ли между звездами есть что-то большее чем дружба.О том, что знаменитости заводят фейковые отношения ради пиара для поклонников совсем не новость. Поэтому, когда артисты так или иначе обозначают свои чувства на публике, многие скептически относятся к этому.К слову, слухи о вспыхнувшей любви между Лободой и Линдеманном и рождении совместного ребенка, также никто не спешил принимать на веру. Однако буквально вчера, 30 октября, папарацци засняли, как Тилль встречает Светлану из больницы. Снимки моментально распространились в Сети и были восприняты как доказательство бурного романа.Меж тем, Telegram-канал "Антиглянец" авторитетно отмечает, что фото с выписки постановочные. Якобы Лобода договорилась с известным изданием о пиар-акции."Достаточно вспомнить, что качать историю с Тилем начал именно "Super" – этот же портал "слил" беременность Лободы и последние "желтые" фото. Лобода, как и Киркоров, и многие их друзья из шоубиза исправно поставляют такие вот невероятнейшие эксклюзивы Алене Жигаловой из "Super". С нужными персонажами, в удобный момент", – пишет источник.Также отмечается, что Светлана задумала записать с Тиллем дует, продюсером которого выступает Эмин Агаларов. К слову, именно Эмин привез лидера группы Rammstein в Москву.Отметим, что после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, они почему-то поехали не домой, а в ресторан. Отобедав с певицей, Тиль оставил ее в одиночестве и отправился выпивать с друзьями в бар. Об этом в своих соцсетях рассказали DJ Smash и Александр Ревва.Напомним, что певица была срочно госпитализирована буквально накануне трех важных концертов в Москве. У Светланы обнаружились серьезные проблемы с почками, и ей была проведена операция.