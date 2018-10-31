Протяженность участка дороги в регионе составит 213 километра

Протяженность участка дороги в регионе составит 213 километраВладимир Сипягин принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое прошло 30 октября в Москве под председательством Виталия Мутко.На заседании рассматривали вопросы реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 33 регион выступает непосредственным участником плана модернизации страны.Через Владимирскую область пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Казань» (ВСМ-2). По проекту трасса затрагивает территории 16-ти сельских поселений в границах 7 районов региона, в том числе и сам Владимир. В планах 4 остановки – областная столица, Ковров, Петушки и Гороховец.Проекта позволит создать более 28 тысяч новых рабочих мест. Общий экономический эффект к 2025 году от строительства ВСМ для 33 региона составит более 240 миллиардов рублей.Но это еще не все. ГК «Автодор» готовит проект строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, которая тоже будет проходить по территории Владимирской области. Протяженность участка дороги в регионе составит 213 километра.