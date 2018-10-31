Космический зонд Parker Solar Probe приблизился к светилу на расстояние, которого ещё не знала история. Сегодня он начнёт первый виток вокруг звезды.

Космический зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние, которого ещё не знала история. 29 октября 2018 года около 20:04 по Москве аппарат находился в 42,7 миллиона километров от поверхности светила, сообщает NASA."Прошло всего 78 дней с момента запуска Parker Solar Probe, а мы уже приблизились к нашей звезде ближе, чем любые другие космические аппараты в истории", – констатирует менеджер проекта Энди Дризман (Andy Driesman) из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Лореле, США.Предыдущий рекорд был установлен аппаратом Helios 2 в апреле 1976 года.31 октября 2018 года зонд начнёт первый из 24 запланированных витков вокруг звезды. В течение семи лет он неоднократно будет превосходить свои собственные рекорды, пока в 2024 году не сблизится с Солнцем на исключительно малое расстояние в 6,16 миллиона километров.Такой близкий контакт позволит зонду получить уникальную информацию о нашей звезде и её окрестностях, которые всё ещё таят немало загадок.Напомним, что аппарат был запущен 12 августа 2018 года. Более подробно об этой миссии можно узнать из материала проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru).