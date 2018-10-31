Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов, известный под сценическим псевдонимом Орлуша, отправились в гастрольный тур по Украине. Тему для своих выступлений они выбрали заведомо выигрышную, решив рассказать публике со сцене о том, как плохо жилось в СССР.

Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов, известный под сценическим псевдонимом Орлуша, отправились в гастрольный тур по Украине. Тему для своих выступлений они выбрали заведомо выигрышную, решив рассказать публике со сцене о том, как плохо жилось в СССР.После ряда громких и достаточно спорных заявлений, а также слухов о проблемах с алкоголем, актер Михаил Ефремов обзавелся скандальной репутацией. Однако такая слава не мешает ему регулярно собирать полные залы. Не подвела его хватка и на Украине, куда артист отправился в "гастрольный чес" в компании поэта Андрея Орлова.Своими восторгами от посещения их выступления в Киеве поделился с подписчиками в Facebook народный депутат Украины Борислав Береза. "Остроумно, шикарно, эмоционально и чертовски талантливо", – отрецензировал он увиденное. Хотя многие пользователи Сети сочли, что главная причина восторгов политика заключается не в актерском таланте Ефремова и поэтическом – Орлуши, а в той теме, которую они решили поднять перед украинской публикой.Случайно или намеренно, но актер сделал все, чтобы угодить украинской публике. Так, выступая в России, Михаил Ефремов часто поднимает острые темы и рассказывает о неприглядных сторонах российского общества. И в этот раз он поступил также – рассказал на Украине о тех же российских проблемах, сдобрив это поливанием грязью Советского союза.Так, Борис Береза привел диалог, который, судя по всему, произвел на него наибольшее впечатление и лучше всего врезался в память:– Как Вы считаете, распад СССР – это радость или горе?– Ну, если это отделение радостно отмечают в 14 странах, как День Независимости, а расстроены лишь в одной стране, то наверное это праздник. Кстати, это одно государство не Узбекистан.Впрочем, пользователи Сети выразили мнение, что откровенное заигрывание с украинской публикой все равно не принесет Михаилу Ефремову ожидаемого результата. Так бывало и раньше – даже за поддержку Украины самые патриотически настроенные граждане этого государства плевали на актера и поносили его последними словами. И в этот раз, считают в интернете, артист хоть и неплохо заработает на билетах, но будет вынужден стерпеть ни одну нападку и оскорбление.Некоторые комментаторы уже под постом Борислава Березы заметили, что украинские законы, направленные против русского языка, не позволят артисту выступать в некоторых областях страны. Однако для него местные власти вполне могут и закрыть глаза на нарушение закона.