Москва продолжает активно развивать цифровые сервисы. Уже с декабря энергетики начнут подключать объекты в столице по единой онлайн-заявке. Об этом сообщили в АО Объединенная энергетическая компания (ОЭК).

Москвапродолжает активно развивать цифровые сервисы. Уже с декабря энергетикиначнут подключать объекты в столице по единой онлайн-заявке. Об этомсообщили в АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК)."Планируемначать в декабре, сейчас формируется полностью эта база", – приводятРИА Новости слова заместителя гендиректора АО "ОЭК" ИриныСилаевой. Она подчеркнула, что это серьезно облегчит работу застройщиков,связанную с подключением к электросетям.Подключениемк городским электрическим сетям возможности единой онлайн-заявки неограничиваются. С ноября столичные застройщики смогут подавать заявку натехническое присоединение домов также к газо– и теплосетям, а такжесистемам водоснабжения и водоотведения.Как отметила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова,благодаря этому реализовывать свои проекты застройщикам стало легче.Активное внедрение цифрового формата сократит количество документов,подаваемых строительными организациями.Столичноеправительство уже подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающимиорганизациями о подключении объектов по единой онлайн-заявке. В их числе– "ОЭК", "Мосводоканал", "Мосгаз" и другие.Напомним, ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллинотмечал, что по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина ведетсякомплексная работа, направленная на снижение административных барьеровдля представителей строительной отрасли, сокращение сроков и повышенияудобства предоставления услуг.Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время 90% всех заявок на получение услуг в сфере строительства подается в электронном виде.Московскиедевелоперы могут получить весь цикл процедур в цифровом формате.Строительным компаниям предоставляются множество услуг – от полученияградостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до ввода вэксплуатацию. Всего – 19 государственных процедур, из них 16 – полностью вэлектронном виде.