В результате осуществленной проверки стражи порядка выявили 148 иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства...

Сотрудниками Отделения по вопросам миграции, Отдела по контролю за оборотом наркотиков и Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО в рамках оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 20 объектов.В результате осуществленной проверки стражи порядка выявили 148 иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства.Как выяснили полицейские, один из задержанных находился в федеральном розыске за совершение мошенничества на территории своего государства, и заочно в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О задержании было сообщено инициатору розыска.В отношении 100 иностранных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».В отношении 48 иностранцев были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».По результатам рассмотрения административных материалов по решению суда приняты решения о выдворении 31 правонарушителя.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22