Появление президента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядит странно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Появлениепрезидента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядитстранно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт поневербальной коммуникации Валентин Ким.Пословам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма,которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки фигуры главы Незалежной.В деловых же костюмах, даже самых лучших, Порошенко выглядит не лучшимобразом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".Экспертзадается вопросом: почему в окружении украинского лидера допускаютстоль непрезентабельный вид своего шефа? Ким предположил, что это вопроспросто игнорируется, что странно, поскольку президент – первое лицо вукраинской политической элите.Это тем более странно, недоумевает эксперт, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не его программе.“Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко, добавил эксперт, выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре".Президент Украины нередко дает поводы для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительностиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерноеувлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак ибрюки.Так,в начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолетеЛондон – Киев. По некоторым данным, Порошенко возвращался из США, гдебыл на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры заметили несвежийвид президента Незалежной, его опухшее лицо и неряшливый внешний вид.