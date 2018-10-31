Появление
президента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядит
странно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт по
невербальной коммуникации Валентин Ким.
Появление
президента Украины Петра Порошенко на публике в мятой одежде выглядит
странно для политика его уровня. Об этом заявил психолог и эксперт по
невербальной коммуникации Валентин Ким.
По
словам эксперта, лучше всего на украинском лидере сидит военная форма,
которая благодаря своей мешковатости скрывает недостатки фигуры главы Незалежной.
В деловых же костюмах, даже самых лучших, Порошенко выглядит не лучшим
образом, сказал Ким в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".
Эксперт
задается вопросом: почему в окружении украинского лидера допускают
столь непрезентабельный вид своего шефа? Ким предположил, что это вопрос
просто игнорируется, что странно, поскольку президент – первое лицо в
украинской политической элите.
Это тем более странно, недоумевает эксперт, что уже через полгода состоятся новые выборы президента Незалежной. Специалист отметил, что украинцы больше заинтересованы во внешнем виде кандидата, а не его программе.
“Мы, избиратели, любим глазами", – сказал Ким. Оппоненты Порошенко, добавил эксперт, выглядит подтянуто и с иголочки, а украинский лидер, кажется, "одевается где-то на базаре".
Президент Украины нередко дает поводы для ироничных и язвительных комментариев в свой адрес относительно
стиля в одежде и образа жизни. Наблюдатели отмечают его чрезмерное
увлечение алкоголем, плачевную физическую форму и вечно мятые пиджак и
брюки.
Так,
в начале сентября этого года украинского лидера заметили в самолете
Лондон – Киев. По некоторым данным, Порошенко возвращался из США, где
был на похоронах сенатора Джона Маккейна. Пассажиры заметили несвежий
вид президента Незалежной, его опухшее лицо и неряшливый внешний вид.