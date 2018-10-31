Президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до президентских выборов держится в районе 10%, отчаянно пытается выправить свое плачевное положение. В ход идет уже привычная лидеру Незалежной пустая демагогия и нелепые выпады в сторону Москвы.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до президентских выборовдержится в районе 10%, отчаянно пытается выправить свое плачевноеположение. В ход идет уже привычная лидеру Незалежной пустая демагогия и нелепые выпады в сторону Москвы.Насостоявшемся заседании правительства под председательством Порошенкоукраинский лидер потребовал помочь населению оплатить резко возросшиетарифы за газ. Украинский лидер предложил выделить субсидии на оплату,заявив, что снижения уровня людей допустить нельзя. Впрочем, уровеньжизни снижается все пять лет его президентства. Но об этом глава Незалежной упоминать не стал.Зато демагогия – этовсегда пожалуйста. "Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, апотом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку былоотказано, особенно когда он имеет законное право на это", – поучалПорошенко нерадивое правительство.Естьтакая поговорка – на зло бабушке отморожу уши. Порошенко же, кажется,делает все, чтобы позлить Россию, но страдают от такой безрассуднойполитики простые украинцы. По словам президента, сдачи суверенитета онне допустит и ради дешевого газа в Москву не побежит."Бесплатный сыр —только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо былоездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет", – заявилукраинский лидер своим министрам.Впрочем,даже если Порошенко соберется в российскую столицу, то его визит,скорее всего, закончится безрезультатно. Эксперты отмечают, что Кремльуже на нынешнем президенте Незалежной, а президент России Владимир Путин отказался с ним разговаривать."Онпублично дал понять, что в оставшееся время он не рассчитывает накакие-то продвижения с нынешней украинской властью", – полагаетукраинский политолог Михаил Погребинский.Напомним,что украинские власти, пойдя на поводу у Международного валютного фонда(МВФ), взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Разорительныетарифы начнут действовать с 1 ноября этого года. Теперь кубометр газаобойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, что чуть больше300 долларов по нынешнему официальному курсу.