Президент
Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до президентских выборов
держится в районе 10%, отчаянно пытается выправить свое плачевное
положение. В ход идет уже привычная лидеру Незалежной пустая демагогия и нелепые выпады в сторону Москвы.
Президент
Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до президентских выборов
держится в районе 10%, отчаянно пытается выправить свое плачевное
положение. В ход идет уже привычная лидеру Незалежной пустая демагогия и нелепые выпады в сторону Москвы.
На
состоявшемся заседании правительства под председательством Порошенко
украинский лидер потребовал помочь населению оплатить резко возросшие
тарифы за газ. Украинский лидер предложил выделить субсидии на оплату,
заявив, что снижения уровня людей допустить нельзя. Впрочем, уровень
жизни снижается все пять лет его президентства. Но об этом глава Незалежной упоминать не стал.
Зато демагогия – это
всегда пожалуйста. "Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а
потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было
отказано, особенно когда он имеет законное право на это", – поучал
Порошенко нерадивое правительство.
Есть
такая поговорка – на зло бабушке отморожу уши. Порошенко же, кажется,
делает все, чтобы позлить Россию, но страдают от такой безрассудной
политики простые украинцы. По словам президента, сдачи суверенитета он
не допустит и ради дешевого газа в Москву не побежит.
"Бесплатный сыр —
только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было
ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет", – заявил
украинский лидер своим министрам.
Впрочем,
даже если Порошенко соберется в российскую столицу, то его визит,
скорее всего, закончится безрезультатно. Эксперты отмечают, что Кремль
уже на нынешнем президенте Незалежной, а президент России Владимир Путин отказался с ним разговаривать.
"Он
публично дал понять, что в оставшееся время он не рассчитывает на
какие-то продвижения с нынешней украинской властью", – полагает
украинский политолог Михаил Погребинский.
Напомним,
что украинские власти, пойдя на поводу у Международного валютного фонда
(МВФ), взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Разорительные
тарифы начнут действовать с 1 ноября этого года. Теперь кубометр газа
обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, что чуть больше
300 долларов по нынешнему официальному курсу.