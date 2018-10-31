Юмористка Елена Воробей переживает непростые времена. Ранее сообщалось о том, что ее обманули мошенники с недвижимостью в Испании, а у дочери Софьи – проблемы со здоровьем. На днях артистка отправилась с дочерью в Петербург, а утром 31 октября местные СМИ сообщили, что ей пришлось вызывать скорую.

Юмористка Елена Воробей переживает непростые времена. Ранее сообщалось о том, что ее обманули мошенники с недвижимостью в Испании, а у дочери Софьи – проблемы со здоровьем.О том, что случилось с ее дочерью, ранее она сама рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".Накануне в своем "Инстаграме" артистка сообщила, что вместе с дочкой едет в любимый Петербург.Посмотреть эту публикацию в InstagramС семьёй на парочку дней в солнечный любимый S.-Petersburg ❤️❤️❤️❤️❤️❤️Ура!!!Каникулы!!! Vacation))) Ну, это, конечно, у детей)))