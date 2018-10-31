Самой холодной стала последняя ночь октября в Москве. Температура воздуха на ВДНХ опускалась до минус двух градусов. Днем 31 октября в российской столице ожидается до двух градусов тепла, а в Подмосковье - до трех. Существенных осадков в ближайшие дни не будет.

Самой холодной стала последняя ночь октября в Москве. Температура воздуха на ВДНХ опускалась до минус двух градусов. Днем 31 октября в российской столице ожидается до двух градусов тепла, а в Подмосковье — до трех. Существенных осадков в ближайшие дни не будет.Ноябрь начнется с заметного потепления, сообщает метеобюро Москвы и Московской области. Температурные показатели будут выше климатической нормы. 1 ноября будет от нуля до двух градусов тепла ночью, а днем воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля. 3 ноября ночью тоже будет тепло – 2-4 градуса выше нуля. Днем будет 7-9 градусов.С 3 по 5 ноября по ночам в Москве и Подмосковье температура не опустится ниже 5-10 градусов, а днем будет 6-11 градусов тепла.Обычно, по многолетним измерениям метеорологов, среднесуточная температура в конце октября и начале ноября в Москве около 1-2 градусов тепла. Но в уходящем октябре средняя температура была выше климатической нормы на 2,7 градуса, а с начала осени — на 3,2 градуса.