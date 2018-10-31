В Подмосковье полиция разыскивает буйного пассажира, который жестоко избил женщину-кондуктора и вступившегося за нее пенсионера. Кстати, во всем автобусе пожилой мужчина оказался единственным, кто не побоялся этой неравной схватки. Началась она с обычной просьбы оплатить проезд. В ответ на контролера обрушился град мощных ударов.

В Подмосковье полиция разыскивает буйного пассажира, который жестоко избил женщину-кондуктора и вступившегося за нее пенсионера. Кстати, во всем автобусе пожилой мужчина оказался единственным, кто не побоялся этой неравной схватки. Началась она с обычной просьбы оплатить проезд. В ответ на контролера обрушился град мощных ударов."Утром я просыпаюсь, я не могу встать с кровати, у меня вот эти все синяки", — говорит потерпевшая.Сотрясение мозга, ушибы, неделя в больнице. Так закончилась смена автобусного контролера Елены Гридневой. Рейс "Котельники-Раменское". На просьбу показать социальную карту, один из пассажиров отреагировал неадекватно."Удар плашмя ногой в позвоночник. У меня очень болит спина, боль была адская. Я кинула в него этим терминалом. Он схватил этот терминал и принялся меня методично им избивать. Я все думала, он остановится", — вспоминает Елена.Момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Пассажир жестоко избивает контролера. Одной рукой держит, а другой методично наносит удары по голове. Одному из пассажиров, который вступился за Елену, досталось больше других. Его буквально выкинули из автобуса. С места преступления преступник скрылся. Сейчас его ищет полиция."Проводится проверка, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", — заявил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин."Это вопиющий случай по той простой причине, что раньше эпизодов, где сотрудники нашей службы страдали от побоев, таких эпизодов ранее у нас не было", — директор по внутреннему контролю ГУП МО "Мострансавто" Николай Сысоенков.Оскорбления, угрозы, а нередко и рукоприкладство — обычные будни автобусных контролеров. Большинство из которых, кстати, женщины. Ни газовых баллончиков, ни электрошокеров у них нет."Мострансавто" передало полиции записи всех камер видеонаблюдения. По ним, скорее всего, можно отследить путь нападавшего. За агрессивное поведение неадекватному пассажиру грозит наказание сразу по двум статьям: хулиганство и побои.