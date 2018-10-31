На видеосъемке, которая распространилась в одном из мессенджеров, видно, как воспитатель детсада под Магаданом, находясь возле упавшего на землю ребенка, наступает на него ногой (или же имитирует это). Происходящее снимал на видео отец мальчика. Следователи проводят проверку по данному факту.

Следователи Магаданской области разбираются в инциденте, который произошел в детском саду "Золотой ключик" в поселке Ола.Там 62-летняя воспитательница дошкольного учреждения применила физическую силу в отношении воспитанника младшей группы.На видеосъемке, которая распространилась в одном из мессенджеров и получила резко негативный резонанс, видно, как женщина, находясь возле упавшего на землю ребенка, наступает на него ногой (или же имитирует это). Причем, рядом находятся другие дети – воспитанники детского сада.На сайте управления СК РФ по Магаданской области также отмечается, что инцидент снял на видео отец мальчика.В ходе проверки следователей будут установлены все обстоятельства инцидента и, прежде всего, был ли здоровью ребенка причинен вред.Кроме того, будут установлены причины, побудившие отца мальчика снимать происходящее, вместо того, чтобы остановить воспитателя, а также мотивы ее действий.