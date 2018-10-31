Каждую неделю в прокат выходит множество интересных картин. Отследить все самые важные премьеры фильмов бывает очень сложно, и потому редакция Дни.ру приходит вам на помощь. Мы подготовили для вас список самых интересных российских и зарубежных картин, которые вы сможете увидеть уже на этой неделе.

Каждую неделю в прокат выходит множество интересных картин. Отследить все самые важные премьеры фильмов бывает очень сложно, и потому редакция Дни.ру приходит вам на помощь. Мы подготовили для вас список самых интересных российских и зарубежных картин, которые вы сможете увидеть уже на этой неделе."Богемская рапсодия"Начать наш список премьер мы бы хотели с долгожданной художественной картины, рассказывающего о творческом пути одного из величайших рок-музыкантов прошлого столетия – Фредди Меркьюри. Зрители познакомятся с гитаристом Брайаном Мэем, ударником Роджером Тейлором и басистом Джоном Диконом и увидят, как родилась легендарная группа Queen. Приятным сюрпризом для поклонников вокалиста станет рассказ о его непростых отношениях с Мэри Остин – единственной любимой женщиной музыканта.Создатели фильма даже воссоздали легендарное выступление группы на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1985 году, которое музыкальные критики вспоследствии называли самым великим концертом в истории рок-музыки.Роль вокалиста Queen исполнил Реми Малек, знакомый многим по сериалу "Мистер Робот". Изначально на роль легендарного музыканта претедовал Саша Барон Коэн, но он скоро покинул площадку из-за возникших творческих разногласий с создателями фильма. Но может это и к лучшему, потому что кинокритики уже высоко оценили игру молодого актера и пророчат ему успешную карьеру."Хантер Киллер"Боевик "Хантер Киллер" рассказывает об атакающей субмарине, которая объединила свои силы с Военно-Морскими силами Соединенных Штатов для спасения мира от Третьей мировой войны. Да, вы угадали, без России тут дело не обошлось. Действие фильма происходит в Баренцевом море.Фильм собрал под своим крылом двух знаменитых актеров: Гари Олдмана, который в прошлом году получил "Оскар" за байопик "Темные времена", и Джерарада Батлера, известного по ролям в боевиках "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". Простой сюжет создатели фильма планируют уравновесить захватывающими спецэффектами."Крымский мост. Сделано с любовью!"На этой неделе режиссер Тигран Кеосаян представит свой новый фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". Все сюжетные линии развиваются на фоне главного события в современной российской истории – строительства Крымского моста.Молодой строитель из Керчи и московский пиарщик борются за сердце девушки Вари. В это время кавказец по имени Бернард обещает жениться на первой американке, которую увидит, и уехать вместе с ней в Голливуд. Однако его мечта сбывается только частично, потому что первая американка совсем не похожа на ту, о которой он так долго мечтал. Премьера фильма о любовных перипетиях на фоне грандиозного строительства моста состоится уже завтра, 1 ноября.В фильмы снялись российские актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко и Юрий Стоянов."Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин"Отметить канун Дня всех Святых мы советуем походом на фантастический комедийный фильм "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин". Картина рассказывает о группе подростков, которые должны победить всех монстров из книги ужасов "Беспокойный Хэллоуин" Р. Л. Стайна.Картина является продолжением фильма "Ужастики", вышедшего в 2015 году. Оба фильма были сняты по одноименной серии детских книг американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. Главные роли в фильме исполняют молодые, пока малоизвестные актеры – Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис."Проигранное место"Любителей настоящих ужасов точно порадует премьера российского фильма "Проигранное место", который надолго отпугнет вас от походов в кинотеатры. Старшеклассники рассказывают друг другу страшилки о "проигранном месте" в кинотеатре. Любой, кто купит билет на это несчастливое место, погибает.Сначала никто из подростков не воспринимает эту сказку всерьез, однако скоро в городе начинают происходить страшные события: подростки умирают при нелепых обстоятельствах. Тогда школьники решают провести собственное расследование, чтобы узнать тайну зловещего места. В съемках картины приняли участие начинающие актеры Ирина Мартыненко, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина и другие. Родителя одного из детей сыграла Анна Михалкова."Фагот"За всеми событиями нового фильма Бориса Гуца "Фагот" мы наблюдаем глазами главного героя Максима. Под влиянием матери и сестры он решает расстаться со своей ревнивой невестой и пытается для этого найти мягкий предлог.Родственники дают ему бесполезные советы, но в конце концов Максим сам пирдумывает нелепую причину для бывшей возлюбленной и позже сталкивается со всеми последствиями своего необдуманного поступка. В фильме сыграли Анастасия Пронина, Юлия Ауг и Александр Дривень."Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика"Посмеяться от души вы сможете завтра на премьере приключенческой комедии с длинным названием "Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика". Фильм рассказывает о глуповатом артисте Вене Везунчике, которого приглашают сняться в крупном голливудском блокбастере.Однако новая работа является всего лишь прикрытием: на самом деле актера-неудачника нанимают в качестве двойника криминального босса, на которого ведут охоту иностранные кредиторы из Америки, Италии и Японии. Но Веня оказывается абсолютно неубиваемым героем. Он попадает в абсурднейшие ситуации и каждый раз чудом выбирается из них. Главную роль исполнил Роман Светлов. Веселого друга Вени, баяниста сыграл Станислав Дужников, известный по роли в сериале "Воронины"."Чародейка"Завершить наш список кинопремьер мы бы хотели семейным фильмом в жанре фэнтези, снятом по книге "Дикая ведьма. Испытание огнем" датской писательницы Лине Кобербёль. Главной героиней "Чародейки" является двенадцатилетняя девочка Клара, которая обрела волшебный дар после царапины кошки – она научилась разговаривать с животными.Клара узнает, что ее семья принадлежит к древнейшему роду волшебниц. Вместе с своими друзьями и тетей она должна защитить мир от злой ведьмы. Роль Клары исполнила молодая рыжеволосая актриса Герда Ли Каас. Отправляйтесь в волшебное путешествие вместе с могущественными чародейками на премьере фильма уже завтра.