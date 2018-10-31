Меньше бюрократии - больше дел. Владимирская мэрия объединит два своих управления - по делам молодёжи и по физической культуре и спорту. Чем продиктовано это решение? А также - что волнует депутатов Горсовета, и на что жалуются региональному Уполномоченному по правам человека? Ответы на эти вопросы прозвучали на ежемесячном заседании городского парламента. На заседании работал наш корреспондент Александр Инин.

Меньше бюрократии - больше дел. Владимирская мэрия объединит два своих управления - по делам молодёжи и по физической культуре и спорту. Чем продиктовано это решение? А также - что волнует депутатов Горсовета, и на что жалуются региональному Уполномоченному по правам человека? Ответы на эти вопросы прозвучали на ежемесячном заседании городского парламента. На заседании работал наш корреспондент Александр Инин.Защищать людей приходится даже от тараканов и кошек, заявила уполномоченная по правам человека во Владимирской области. Людмила Романова выступала сегодня в Горсовете. Депутаты поинтересовались: поступают ли ей жалобы на тех, кто разводит в квартире тараканов и держит по 50 кошек? Оказывается, поступают. Но дискуссия только этим не ограничилась. Зам. главы города Пышонина и омбудсвумен Романова сошлись во мнении, что рядом со здоровыми людьми живут люди с психиатрическими заболеваниями.Людмила Романова, уполномоченная по правам человека во Владимирской области: "Соседи боятся за свою безопасность, потому что человек может включить газ, спровоцировать взрыв, кошки те же самые, огромное количество, и не знают, что с этим делать. Мы обращаемся и в департамент здравоохранения, и в департамент соцзащиты, чтобы туда вышел социальный работник, который изучил бы эту ситуацию, предложил человеку либо лечь полежать в больнице, пролечиться, либо, если это одинокий пожилой человек, возможно, разместить его в каком-то доме-интернате, либо в психоневрологическом интернате".Также Романова напомнила администрации про улицу Георгиевскую. Для туристов она хороша, однако жить на ней невозможно. Жители жалуются на фонари, которые светят в окна квартир, на музыку из летних ресторанчиков, а ещё этим летом они пережили работу фан-зоны в течение всего мундиаля.Людмила Романова, уполномоченная по правам человека во Владимирской области: "В СМИ была информация, что город обещает их расселить, но воз и ныне там. Мы, конечно, с Роспотребнадзором работали, как-то изменилось направление фонарей, они не так бьют в окна".Старейшего депутата Горсовета волнует мусорный вопрос. Борис Оверчук напомнил, что с нового года платить за вывоз ТБО мы будем региональному оператору. В регионах, где это уже произошло, люди недовольны, поскольку стоимость услуги подскочила в разы.Борис Оверчук, депутат Горсовета: "Назрела необходимость провести общественное обсуждение с участием депутатов, на которое вынести вопросы не только платы, но и сбора, утилизации и переработки мусора".А администрация, тем временем, готовится к оптимизации. Чиновники объединяют два управления - по делам молодёжи и по физической культуре и спорту - в одно, потому что задачи у них схожие. Одна из них - увлечь молодёжь здоровым образом жизни. Но, придумывая мероприятия, управление по делам молодёжи часто сталкивается с тем, что у него нет площадок, на которых эти мероприятия можно провести. И приходится обращаться к управлению по физкультуре и спорту. Слияние двух управлений позволит уменьшить бюрократию в этом вопросе и повысит эффективность работы.Тем не менее, меньше управлений в мэрии не станет. Появится управление проектной деятельности. Его задача: достичь максимальных результатов, потратив при этом минимум средств. Зам. главы администрации объяснил, что это значит.Дмитрий Норихин, зам. главы администрации г. Владимира: "В бюджете, к примеру, выделено на развитие каких-то парков и скверов сумма в 50 миллионов рублей. И задача этого управления будет проанализировать и расставить приоритеты, какая территория подлежит развитию в первую очередь - в 2019 году, либо может подождать до 21-го. Какие риски будут, и что мы получим на выходе после реализации этого проекта. То есть работа данного управления будет направлена на сопровождении всех городских проектов - от идеи до воплощения".Проектные офисы уже есть в администрациях Белгорода, Ижевска, Иванова, Рязани, Твери, Воронежа, Орла. В администрации города Владимира новое управление должно заработать с января 2019 года. Тогда же не на бумаге, а на деле произойдёт объединение управлений по делам молодёжи и по физкультуре и спорту.