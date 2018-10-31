Перемены в праздничных шоу на каналах российского телевидения не дали ожидаемого результата. После новогодней ночи, проведенной в компании Ольги Бузовой, зрители потребовали вернуть на экраны Аллу Пугачеву.

Перемены в праздничных шоу на каналах российскоготелевидения не дали ожидаемого результата. После новогодней ночи, проведенной вкомпании Ольги Бузовой, зрители потребовали вернуть на экраны Аллу Пугачеву.Вадим Манукян уже не первый год борется против однообразияновогодних шоу на ведущих федеральных каналах. Член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме добился определенных результатов:Первый канал подошел к шоу, которые шли вего эфире в ночь на 1 января 2018 года, чуть более креативно, чем раньше.Новые лица в концертах появились – но, к сожалению, качествоих от этого не улучшилось, отметил Вадим Манукян. "Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успелиза Вами соскучиться. Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям вэтом году? Будут ли Ваши выступления снова только на "Первом канале"или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов?", -обращается эксперт к Примадонне."Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти двагода после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраныТВ. После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными "цветаминастроения" хочется уже чего-то более фундаментального, основательного икачественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу", – призналМанукян.Напомним, после новогодних эфиров 2018-го россияне писали отом, как "отплевывались" после просмотра этих шоу. В итоге в Сетивновь появилась петиция, а ее автор – думский эксперт – разразился гневнымписьмом в адрес телеканала "Россия 1". Вадим Манукян писал, чторуководство телекомпании застыло где-то в далеком прошлом – и на фоне своихколлег телевизионщиков вообще не хочет меняться.