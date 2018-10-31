В России начнет действовать новая редакция концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. О подписании этого документа президент Владимир Путин сообщил во время своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В России начнет действовать новая редакция концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. О подписании этого документа президент Владимир Путин сообщил во время своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"."Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — пояснил глава государства.В частности, в документе подчеркивается необходимость мер по предотвращению сегрегации иностранцев и формированию этнических анклавов. Основные усилия должны быть направлены на создание условий для адаптации приезжих. Например, указывается, что должны формироваться механизмы социальной и культурной адаптации иностранцев с учетом их возраста, профессиональных, национальных и других особенностей. Кроме того, они также должны быть обеспечены равными возможностями для получения госуслуг в сфере миграции.