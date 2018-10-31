Подготовка санкций против Украины вступила в завершающую стадию. В
ближайшее время граждане Незалежной узнают о своей элите много нового.
По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова,
ограничительные меры очень огорчат тех украинских деятелей, кто
продолжает зарабатывать в России. Речь идет, прежде всего, о президенте Петре Порошенко и его окружении.
Подготовка санкций против Украины вступила в завершающую стадию. В
ближайшее время граждане Незалежной узнают о своей элите много нового.
По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова,
ограничительные меры очень огорчат тех украинских деятелей, кто
продолжает зарабатывать в России. Речь идет, прежде всего, о президенте Петре Порошенко и его окружении.
По словам сенатора, многие из политической элиты Незалежной делают деньги на сотрудничестве с Незалежной
и пытаются это скрыть, выступая с русофобскими заявлениями. В пример
законодатель привел министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. "Постоянно делает какие-то оскорбительные заявления в отношении России, а его жена продает в России одежду", – сказал Цеков в эфире .
Более
того, отметил сенатор, у многих депутатов Верховной рады есть
собственность и коммерческие интересы в Крыму. "Тот же Порошенко за счет
аффилированных структур продолжает вести бизнес в России", – уточнил
член Совета Федерации.
С
подобной практикой пора заканчивать, наступило время огорчить этих
деятелей, подчеркнул сенатор. Он выразил уверенность, что российские
санкции будут для них очень болезненными. Прежде всего, конкретизировал
законодатель, они коснутся Порошенко и его окружения.
Обнародование подробностей бизнеса украинского лидера и его окружения может обрушить и без того невысокий рейтинг лидера Незалежной. И это в то время, когда до очередных президентских выборов осталось всего лишь полгода.
Наиболее красноречиво о реальном уровне одобрения Порошенко говорит недавний опрос украинском телеканале NewsOne. На вопрос о том, хотят ли зрители видеть его следующим президентом, 95% респондентов ответили отрицательно.
Среди
причин низкого рейтинга эксперты традиционно называют плохую
социально-экономическую ситуацию в стране, продолжающиеся боевые
действия в Донбассе, а также коррупционные скандалы, фигурантом которых
является в том числе нынешний украинский лидер.
Указ
о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой
неделе президент России Владимир Путин. В правительстве заявили, что
санкции коснутся около 400 юридических и 50 физических лиц. Москва может
запретить поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.