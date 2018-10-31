Подготовка санкций против Украины вступила в завершающую стадию. В ближайшее время граждане Незалежной узнают о своей элите много нового. По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, ограничительные меры очень огорчат тех украинских деятелей, кто продолжает зарабатывать в России. Речь идет, прежде всего, о президенте Петре Порошенко и его окружении.

Подготовка санкций против Украины вступила в завершающую стадию. Вближайшее время граждане Незалежной узнают о своей элите много нового.По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова,ограничительные меры очень огорчат тех украинских деятелей, ктопродолжает зарабатывать в России. Речь идет, прежде всего, о президенте Петре Порошенко и его окружении.По словам сенатора, многие из политической элиты Незалежной делают деньги на сотрудничестве с Незалежнойи пытаются это скрыть, выступая с русофобскими заявлениями. В примерзаконодатель привел министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. "Постоянно делает какие-то оскорбительные заявления в отношении России, а его жена продает в России одежду", – сказал Цеков в эфире .Болеетого, отметил сенатор, у многих депутатов Верховной рады естьсобственность и коммерческие интересы в Крыму. "Тот же Порошенко за счетаффилированных структур продолжает вести бизнес в России", – уточнилчлен Совета Федерации.подобной практикой пора заканчивать, наступило время огорчить этихдеятелей, подчеркнул сенатор. Он выразил уверенность, что российскиесанкции будут для них очень болезненными. Прежде всего, конкретизировалзаконодатель, они коснутся Порошенко и его окружения.Обнародование подробностей бизнеса украинского лидера и его окружения может обрушить и без того невысокий рейтинг лидера Незалежной. И это в то время, когда до очередных президентских выборов осталось всего лишь полгода.Наиболее красноречиво о реальном уровне одобрения Порошенко говорит недавний опрос украинском телеканале NewsOne. На вопрос о том, хотят ли зрители видеть его следующим президентом, 95% респондентов ответили отрицательно.Средипричин низкого рейтинга эксперты традиционно называют плохуюсоциально-экономическую ситуацию в стране, продолжающиеся боевыедействия в Донбассе, а также коррупционные скандалы, фигурантом которыхявляется в том числе нынешний украинский лидер.Указо применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлойнеделе президент России Владимир Путин. В правительстве заявили, чтосанкции коснутся около 400 юридических и 50 физических лиц. Москва можетзапретить поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.