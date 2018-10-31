Ситуация в мире непростая, растет напряженность, рушатся многолетние договоренности, подрываются основы международного права. Это заявление сделал президент России Владимир Путин в Москве на VI всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

Ситуация в мире непростая, растет напряженность, рушатся многолетние договоренности, подрываются основы международного права. Это заявление сделал президент России Владимир Путин в Москве на VI всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.По его словам, во многих странах сейчас отмечается рост русофобских настроений, других форм агрессивного национализма. Людей запугивают и просто терроризируют, подчеркнул Путин. В качестве подобного примера глава российского государства привел Украину и страны Балтии, где история переписывается, а также ведется борьба с русским языком и памятниками.Россия готова предоставлять убежище для проживающих за рубежом и подвергающихся гонениям соотечественников, заверил Путин. Перед Россией, по словам президента, стоят масштабные задачи по обеспечению прорывного, устойчивого, долгосрочного роста. И соотечественники способны внести вклад в эту работу."Многие проблемы, барьеры (для возвращения), о которых говорили наши соотечественники, сняты", — подчеркнул Путин, рассказав, что он подписал новую Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, взамен той, что была утверждена в 2012 году. За 12 лет действия программы добровольного переселения в Россию переехали 800 тысяч человек.Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи в русском мире, растащить их по национальным квартирам. По словам президента России, политиканство в такой чувствительной сфере – духовности и религии – всегда в истории оборачивалось тяжелейшими последствиями. "И прежде всего для тех, кто это делает", — добавил Владимир Путин.Константинополь решил начать процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, разорвав подписанный Константинополем акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Синод Русской православной церкви посчитал это расколом и разорвал отношения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Разрыв евхаристического общения делает невозможным для мирян – участие в таинствах, совершаемых в храмах Константинопольской церкви, а для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинополя.Выступление Путина на всемирном конгрессе соотечественников транслировал канал "Россия 24".