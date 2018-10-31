Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала о героических и комических эпизодах, произошедших во время выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала о героических и комических эпизодах, произошедших во время выборов.Во время торжественного мероприятия, посвященного 25-летию российской избирательной системы, глава ЦИК рассказала, что членам комиссии часто приходилось работать в тяжелых условиях. Они добирались до участков на вертолетах, вездеходах, лодках, привозили бюллетени на полярные станции. Кроме того, они также занимались развозом гуманитарной помощи – доставляли медикаменты и детское питание в отдаленные регионы.Памфилова сообщила, что на Камчатке члены избиркома спасли жизнь оленевода, получившего серьезную травму. "В тундре, на Камчатке, спасают жизнь оленевода. Получил травму серьезную, буквально они спасли его от смерти", – поведала она. В Тюменской области они помогали людям, которые практически "замерзали на дороге", а в Республике Тыва принимали роды у одной из избирательниц.Руководитель участковой избирательной комиссии в Норильске спасла жизнь избирателю, у которого случился сердечный приступ. "Пришел избиратель, стало с сердцем плохо. Не растерялась, стала делать искусственное дыхание, массаж сердца, пока приехала скорая. Фактически спасла человека от гибели", – передает слова главы ЦИК Life.ru.В ответ президент отметил, что россияне сегодня воспринимают выборы как необходимое участие в жизни государства. Они верят, что сами могут влиять на развитие региона, города, поселка и всей страны. Такое серьезное отношение людей к выборам, по мнению Путина, во многом является заслугой Центральной избирательной комиссии.