Американские технологические компании, в первую очередь Amazon и Alphabet (владелец Google), тратят на научно-исследовательские разработки почти в пять раз больше, чем китайские. За год, закончившийся 30 июня, IT-гиганты из США затратили на инновации $329 миллиардов, в то время как из Китая — всего $61 миллиард.

Американские технологические компании, в первую очередь Amazon и Alphabet (владелец Google), тратят на научно-исследовательские разработки почти в пять раз больше, чем китайские. За год, закончившийся 30 июня, IT-гиганты из США затратили на инновации $329 миллиардов, в то время как из Китая — всего $61 миллиард.Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад PricewaterhouseCoopers. Глава консалтинговой фирмы Gao Feng Эдвард Це объясняет крупную разницу в расходах тем, что китайские компании преуспевают, "применяя существующие технологии, а не проводя оригинальные исследования". В качестве примера он привел мобильные платежные системы и мессенджеры.По данным PwC, за последний год Alibaba потратила на разработки $3,6 миллиарда, Tencent Holdings — $2,7 миллиарда. Для сравнения, в США только одна Amazon вложила $22,6 миллиарда (на 40% больше, чем в прошлом году), Alphabet — $16,2 миллиарда.Правда, в докладе PwC не учтены компании, тесно связанные с государством. Например, Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, в прошлом году потратил на научно-исследовательские разработки более $13 миллиардов.∎Китайский стартап стал самым дорогим в мире, обогнав Uber читайте такжеНесмотря на это, расходы китайцев растут: еще в 2010 году они тратили $7 миллиардов, в этом — $61 миллиард. Как объясняют аналитики, местные компании вынуждены вкладывать в инновации — к этому их подталкивают развитие на домашнем рынке технологий искусственного интеллекта, мобильных сетей 5-го поколения и самоуправляемых транспортных средств. В результате, считают в PwC, разрыв между США и Китаем может исчезнуть уже через десять лет.