Телеведущая Ксения Собчак входит в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд по версии американского журнала Forbes. Доходы звезды подсчитали российские СМИ.

Телеведущая Ксения Собчак входит в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд по версии американского журнала Forbes. Доходы звезды подсчитали российские СМИ.Собчак заключает контракты с несколькими крупными компаниями: модными домами, элитными салонами красоты, дорогими брендами. Некоторые из них приглашают телеведущую на разовые мероприятия, а другие сотрудничают с ней на протяжении длительного времени. Известно, что стоимость одного контракта начинается от двух миллионов рублей.В декабре Ксению начинают активно приглашать вести корпоративы – серьезные бизнесмены или небольшие фирмы. За один корпоратив Собчак в среднем может получить от 1,5 до 1,8 миллиона рублей, передает .Работа на телевидении приносит звезде около трех миллионов рублей, а в печатных СМИ – один миллион. В социальных сетях Ксения регулярно публикует рекламные посты, за каждый из которых она получает от 450 тысяч рублей.Собчак также вносит инвестиции в ценные бумаги. За последние шесть лет она заработала таким способом 403 миллиона рублей. Гонорары она перечисляет в банк или вкладывает в недвижимость: две квартиры и восемь нежилых помещений в Москве и дом в Подмосковье.По данным журнала Forbes, за год телеведущая заработала 91 миллион рублей. Сама Ксения признается, что все деньги она зарабатывает "тяжелым трудом", который видят все.