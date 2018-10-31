Стали
известны первые подробности санкций, которые будут введены Россией
против Украины. Разработкой комплекса ограничительных мер занимается
правительство, опубликовать санкционный список обещают совсем скоро.
Стали
известны первые подробности санкций, которые будут введены Россией
против Украины. Разработкой комплекса ограничительных мер занимается
правительство, опубликовать санкционный список обещают совсем скоро.
Разработка ограничительных мер против Киева
завершается, заявил источник в кабинете министров. По его словам,
санкции затронут около 360 компаний и не менее 50 физических лиц. "В
ближайшее время документ будет передан на подпись председателю
правительства, а после подписания – опубликован", – приводит слова
источника РИА Новости.
Указ
о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой
неделе президент России Владимир Путин. Он поручил правительству
определить перечень физических и юридических лиц, которые могут стать
фигурантами санкционного списка.
Премьер-министр
Дмитрий Медведев пообещал, что в перечне будут сотни украинских
физических и юридических лиц – тех, кто вредит национальным интересам
России. При этом глава кабмина подчеркнул, что принимаемые Москвой меры
не будет касаться народа Украины.
Санкции могут касаться запрета на поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной. По словам Медведева, можно говорить о миллиардных убытках для Украины.
Решение Москвы вызвало оторопь среди украинцев. Приближенная бывшего лидера Незалежной
Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала
введение санкций против Киева "громадной ошибкой" Москвы. Экономические
ограничения еще больше ухудшат и без того непростую
социально-экономическую ситуацию на Украине, уверена политик.