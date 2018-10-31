Стали известны первые подробности санкций, которые будут введены Россией против Украины. Разработкой комплекса ограничительных мер занимается правительство, опубликовать санкционный список обещают совсем скоро.

Сталиизвестны первые подробности санкций, которые будут введены Россиейпротив Украины. Разработкой комплекса ограничительных мер занимаетсяправительство, опубликовать санкционный список обещают совсем скоро.Разработка ограничительных мер против Киевазавершается, заявил источник в кабинете министров. По его словам,санкции затронут около 360 компаний и не менее 50 физических лиц. "Вближайшее время документ будет передан на подпись председателюправительства, а после подписания – опубликован", – приводит словаисточника РИА Новости.Указо применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлойнеделе президент России Владимир Путин. Он поручил правительствуопределить перечень физических и юридических лиц, которые могут статьфигурантами санкционного списка.Премьер-министрДмитрий Медведев пообещал, что в перечне будут сотни украинскихфизических и юридических лиц – тех, кто вредит национальным интересамРоссии. При этом глава кабмина подчеркнул, что принимаемые Москвой мерыне будет касаться народа Украины.Санкции могут касаться запрета на поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной. По словам Медведева, можно говорить о миллиардных убытках для Украины.Решение Москвы вызвало оторопь среди украинцев. Приближенная бывшего лидера НезалежнойВиктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвалавведение санкций против Киева "громадной ошибкой" Москвы. Экономическиеограничения еще больше ухудшат и без того непростуюсоциально-экономическую ситуацию на Украине, уверена политик.