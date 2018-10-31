Спектакли в жанре вербатима, полностью состоящие из реальных монологов и диалогов обычных людей, перепроизносимых актерами, чрезвычайно популярны. Они регулярно номинируются на престижную театральную премию Золотая маска. Тут вспоминается и День города Воронежского каменного театра, где речь идет про жителей столицы Черноземья, и Мирение. Телеутские новеллы Кемеровского театра драмы имени Луначарского, драматурги которого отправились в этноэкспедицию в село Беково. Теперь настала очередь Москвы.

Спектакли в жанре вербатима, полностью состоящие из реальных монологов и диалогов обычных людей, перепроизносимых актерами, чрезвычайно популярны. Они регулярно номинируются на престижную театральную премию "Золотая маска". Тут вспоминается и "День города" Воронежского каменного театра, где речь идет про жителей "столицы Черноземья", и "Мирение. Телеутские новеллы" Кемеровского театра драмы имени Луначарского, драматурги которого отправились в этноэкспедицию в село Беково. Теперь настала очередь Москвы."Москва. Дословно" – спектакль студентов второго курса ГИТИСа, которые учатся в мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Он даже идетв репетиционном зале театра имени Маяковского, словно предупреждая, что играютеще не состоявшиеся, а только делающие первые шаги актеры. При этом идет саншлагами – билеты проданы на несколько месяцев вперед, чем могут похвастатьсяне все постановки на основной сцене с участием народных и заслуженных артистов.И объяснений тут несколько.Во-первых, ставил спектакль молодой режиссер Никита Кобелев,с приходом которого театр словно обрел новую жизнь. В "Маяковке" он ставит уже девятыйспектакль. Его постановки "Человек, который принял жену за шляпу" и "Бердичев" критикаоценила очень высоко, причислив Никиту к лучшим режиссерам столицы.Во-вторых, эти студенты – действительно талантливые ребята. Многие (Максим Наумов, Ольга Пипченко, ИванКовалюнас) играют в спектакле две-три разнохарактерные роли.А теперь самое главное. "Москва. Дословно" – это спектакль про всех нас,жителей огромного города. Проблемы, разочарования, радости, стремления – за двачаса сценического времени вполне можно понять, чем живут коренныемосквичи и гости столицы. В двух десятках новелл они грустят по безвозвратноуходящему старому городу и ищут его следы ("Кафе "Маяк"), устаютот большого числа людей ("Рижский рынок"), приходят к Богу("Храм Кришны"), страдают от расстройства личности (Artplay), скучаютпо малой родине ("Девушка из Оренбурга"), балуются наркотиками (Парк"Горка"), рассуждают об имперском величии страны ("НовыйМанеж"), становятся жертвами аферистов ("Арбат"), спорят оботношении к Украине ("Сквер на Сретенке") …У молодых актеров было задание: ониходили по Москве, общались с горожанами и записывали эти разговоры. Ностальгируете ли по СССР? Помнители первую любовь? О чем мечтаете? Ответы на самые вопросы наполнены глубиной, иронией, грустью, а также мудростью, о которой не пишут в газетах.Режиссер всячески подчеркивает документальность услышанных ипереданных актерами историй. Это и указание конкретных адресов (Куусинена,19а, Арбат, 45, подземный переход у Охотного Ряда, клуб Gipsy), и фотографиимест, где приходили интервью, и снимки собеседников.Москва – огромная, сложная, быстрая, манящая, гулящая. Еедушу в спектакле все не могут понять Анна из Сербии и гастарбайтер. Здесь выживает уличный художник и испытывают счастье от найденного мобильникаподростки. В постановке Кобелева каждый зритель найдет что-то созвучноесобственному ощущению Белокаменной.Саундтреки – психоделическая баллада"Транквилизатор" Цоя и "Кактус" Мамонова. И это символично, ведь тексты и смысл этих композиций (неочевидные, спорные, но такие захватывающие!) созвучны тому, чем живет наша столица. Москва, которую мы теперь знаем "дословно".