Запись программы Бородина против Бузовой окончилась очередным скандалом. Ведущая Дома-2 Ксения Бородина запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.

Запись программы "Бородина против Бузовой"окончилась очередным скандалом. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородиназапустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнулазаговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и доэтого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаютсязащитить участников с особыми жизненными обстоятельствами."Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которыхнет родителей, у кого попа болит!..", – возмутилась Ксения. Оксанапыталась высказать свою точку зрения, но не очень удачно. "Что ты в параллелименя говоришь?!", – воскликнула Бородина, метко запуская планшет вучастницу.