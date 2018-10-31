Запись программы Бородина против Бузовой
окончилась очередным скандалом. Ведущая Дома-2 Ксения Бородина
запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.
Запись программы "Бородина против Бузовой"
окончилась очередным скандалом. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина
запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.
Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнула
заговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и до
этого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаются
защитить участников с особыми жизненными обстоятельствами.
"Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых
нет родителей, у кого попа болит!..", – возмутилась Ксения. Оксана
пыталась высказать свою точку зрения, но не очень удачно. "Что ты в параллели
меня говоришь?!", – воскликнула Бородина, метко запуская планшет в
участницу.