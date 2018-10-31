Мадридский Реал не отказался от идеи доверить пост главного тренера итальянцу Антонио Конте. Ранее сообщалось, что Конте отказал королевскому клубу.

Мадридский "Реал" не отказался от идеи доверить пост главного тренера итальянцу Антонио Конте. Ранее сообщалось, что Конте отказал "королевскому клубу".Стороны не смогли договориться по величине оклада главного тренера и продолжительности контракта. Как утверждает "Спорт-Экспресс", "Реал" предлагал итальянцу 8 миллионов евро за сезон и контракт до 2020 года. Конте рассчитывает получать 10 миллионов и более длительное соглашение. Однако переговоры будут продолжены, и точку ставить рано.Пока же команду возглавил Сантьяго Солари, ранее работавший со второй командой – "Кастильей". Если 42-летний аргентинец справится с возложенной на него миссией, то ему будет предложен полноценный контракт.